Челябинск, 3 июня, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Челябинске обещают достроить два проблемных жилых дома. Об этом пишут СМИ.

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Здания находятся возле набережной реки Миасс. Как пишет Накануне. Ru, завершением строительства займётся компания из Москвы. Подрядчика определила конкурсная комиссия областного Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Контракт могут подписать с 14 июня. И после этого фирма приступит к строительно-монтажным работам.