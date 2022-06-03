Токио, , 18:36 — REGNUM Япония совместно с США в рамках технического сотрудничества в оборонной сфере разработает беспилотники, способные оказывать поддержку истребителям нового поколения, сообщает 3 июня японская газета «Никкэй».

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Новые БПЛА должны будут вести разведку, передавать информацию пилотам истребителей, а также поражать некоторые цели ракетами.

По утверждению издания, тестовый вариант нового БПЛА должен быть создан в 2025 году, а к 2035 году они поступят в распоряжение военных.

Отмечено, что такой дрон будет стоить существенно дешевле пилотируемого боевого самолёта.

Также отмечено, что по планам правительства Японии, к 2035 году силы самообороны получат истребители нового поколения.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев указал на проблемы военно-промышленного комплекса России