Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Жители США могут столкнуться с веерными отключениями электросетей из-за растущего спроса в жаркую летнюю погоду, сообщает 3 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские подрядчики предупреждают, что энергосистемы США находятся под ударом на фоне рекордно высокой температуры, в связи с чем веерные отключения электроэнергии возможны в нескольких регионах в центральной и западной части страны.

Отмечается, что системный оператор Midco, обсуживающий жителей Северной и Южной Дакоты, а также большей части Миннесоты, уже предупредил о потенциальных перебоях в работе своей системы.

В свою очередь, жители Техаса рискуют вновь начать переплачивать за электроэнергию, спрос на которую достигает рекордных показателей. Есть вероятность, что июньские счета побьют майский рекорд, поскольку жители южного штата увеличивают общее потребление электроэнергии, пытаясь спастись от жаркой погоды с помощью кондиционеров.

В середине мая совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) призвал потребителей экономить электроэнергию после внезапной остановки нескольких электростанций, в результате которой цены поднимались выше $4 000 за мегаватт в час.