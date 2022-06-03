Москва, , 18:27 — REGNUM Пенсионерка, финалистка проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгения Федоровна Семенова из города Арамиль в Свердловской области, также известная как Баба Женя, стала победителем спецноминации «Интернет вне возраста» Первой Национальной премии интернет-контента.

Трэвел-блогер Баба Женя АНО «Россия — страна возможностей»

Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступила компания VK.

Евгения Фёдоровна в свои 90 лет является самым возрастным трэвел-блогером в России. Она проехала от Калининграда до Якутска и тысячи путешественников по стране ориентируются на ее выбор. Активно вести блоги и социальные сети пенсионерка начала несколько лет назад с подачи дочери и внуков. В 2022 году стала финалистом проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Статус ВКонтакте Бабы Жени звучит так: «Мне 90 лет и я очень люблю путешествовать». Евгения Фёдоровна, ваши путевые заметки вдохновляют всю нашу семью. Спасибо за теплый, душевный, искренний контент! Побольше бы такого!», — отметила на церемонии одна из ее ведущих Тутта Ларсен .

«Я очень люблю путешествовать! Люблю жизнь и Россию свою дорогую. Люблю вас, мой любимый «ТопБЛОГ» и «Россия — страна возможностей», — сказала Евгения Фёдоровна.

Напомним, на соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб.