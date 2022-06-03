Вашингтон, 3 июня, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате стрельбы на парковке рядом с церковью в американском штате Айова, передаёт 3 июня Reuters.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Как сообщается, неизвестный мужчина застрелил двух женщин, после чего покончил с собой. Полиция пока не раскрыла личности погибших, мотив преступления также неизвестен.

Отметим, что стрельба в Айове произошла менее чем через день после того, как президент США Джо Байден призвал ужесточить оружейные законы после массовых расстрелов в Нью-Йорке, Техасе и Оклахоме.