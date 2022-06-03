Ереван, 3 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Здание правительства Армении пытались заблокировать участники оппозиционной акции протеста, передаёт 3 июня Sputnik.

Photolure Акция протеста студентов перед парламентом Армении

Сторонники движения «Сопротивление» пришли к зданию правительства с площади Франции, чтобы предъявить свои требования. Один из координаторов движения Ишхан Сагателян выдвинул ультиматум властями.

Согласно требованию оппозиции, парламент должен сегодня до 20:00 (время местное) провести заседание или премьер-министр Никол Пашинян должен выйти к собравшимся и ответить на их вопросы.

– власти должны уйти, в настоящее время здание правительство окружено, и хотя премьер-министр уже успел покинуть его, в нём продолжают оставаться многочисленные сотрудники». Ишхан Сагателян «Выход из сложившейся ситуации одинвласти должны уйти, в настоящее время здание правительство окружено, и хотя премьер-министр уже успел покинуть его, в нём продолжают оставаться многочисленные сотрудники».

Напомним, парламент Армении не провёл 3 июня внеочердного заседания, которого требовало «Сопротивление». Оппозиция требует, чтобы Пашиняна отправили в отставку из-за Нагорного Карабаха.