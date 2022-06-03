Мемориальный комплекс на Саур-Могиле планируют восстановить к 31 августа
Москва, 3 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Донецке состоялась встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР. Ключевой темой стало обсуждение восстановительных работ на Мемориальном комплексе Саур-Могила, сообщается на сайте РВИО
Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Далее в Донецком краеведческом музее состоялась встреча Николая Овсиенко с членами Правительства Республики, а также активом Представительства РВИО в ДНР. В ходе встречи обсуждались вопросы исторического просвещения, использование в школах учебников и методических пособий РВИО по истории.
Для библиотек и институтов Донецкой Народной Республики были переданы десятки книг и учебных пособий, изданных Российским военно-историческим обществом.
В ближайшее время Российским военно-историческим обществом будут организованы «исторические десанты», семинары для преподавателей истории, лекции для школьников. Кроме того, запланирована установка мемориальных досок и проведение передвижных интерактивных выставок на территории Донецкой Народной Республики.
И конечно ключевым вопросом на встрече стало спасение мемориала Саур-Могила. Восстанавливать комплекс планируется в полном объеме, сохраняя его первозданность. Работы будут проходить в несколько этапов.
Николай Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.
Полностью будет восстановлена и верхняя часть Мемориала, 36-метровая стела, фигура Солдата и Вечный огонь, при этом все захоронения будут сохранены. Помимо имен героев Великой Отечественной войны, на пилонах появятся и фамилии современных освободителей. На некоторых пилонах решили оставить следы недавних боевых действий, чтобы сохранить память об этих событиях и передать ее подрастающему поколению.
Частично завершить работы по восстановлению священного места планируют к сентябрю этого года, чтобы в день освобождения Донбасса праздник прошел на уже возрожденной легендарной высоте.
Напомним, Саур-Могила — курган в Шахтёрском районе Донецкой области. В годы Великой Отечественной войны он имел особое стратегическое и тактическое значение.
Летом 1943 года курган Саур-Могила навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Спустя 75 лет, во время ожесточенных боев между ополченцами и войсками украинской армии, Мемориальный комплекс был разрушен. Российское военно-историческое общество планирует восстановить это святое для многих поколений жителей Донбасса и России место к 31 августа. Именно в этот день в 1943 году советскими войсками была взята высота, а на кургане установлен Красный флаг.