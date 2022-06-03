Москва, 3 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Донецке состоялась встреча заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР. Ключевой темой стало обсуждение восстановительных работ на Мемориальном комплексе Саур-Могила, сообщается на сайте РВИО

Цитата из фильма «Голгофа Новороссии» Саур-Могила

Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

«Восстанавливать будем из лучших материалов, там не может быть халтуры, это святое место. Там все должно быть по высшему разряду. Возрождение Мемориала Саур-Могила является действительно общероссийски важным проектом. Он будет максимально деликатно сохранен и возрожден в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник», — сказал Николай Овсиенко .

Далее в Донецком краеведческом музее состоялась встреча Николая Овсиенко с членами Правительства Республики, а также активом Представительства РВИО в ДНР. В ходе встречи обсуждались вопросы исторического просвещения, использование в школах учебников и методических пособий РВИО по истории.

«Хотелось бы поблагодарить за открытие представительства РВИО в нашей республике. Все заинтересованы в том, чтобы мы совместно работали в области изучения и сохранения нашей общей истории. Сегодня для нас открывается широкое окно возможностей, чтобы те проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации, приходили и к нам в Донбасс», — подчеркнул Владимир Антонов .

Для библиотек и институтов Донецкой Народной Республики были переданы десятки книг и учебных пособий, изданных Российским военно-историческим обществом.

«Мы понимаем, что народ Донбасса требует изучения истории. Молодые ребята, школьники и студенты, хотят изучать правдивую историю и те события, которые были на территории великой страны и Донбасса», — добавил вице-премьер ДНР.

В ближайшее время Российским военно-историческим обществом будут организованы «исторические десанты», семинары для преподавателей истории, лекции для школьников. Кроме того, запланирована установка мемориальных досок и проведение передвижных интерактивных выставок на территории Донецкой Народной Республики.

И конечно ключевым вопросом на встрече стало спасение мемориала Саур-Могила. Восстанавливать комплекс планируется в полном объеме, сохраняя его первозданность. Работы будут проходить в несколько этапов.

«Это большой и важный проект для всего народа Донбасса, не только для тех, кто здесь родился и вырос, для России это тоже большой проект. Мы обсуждали, каким будет этот монумент. Российское военно-историческое общество нашло возможность как для проектирования, так и для финансирования этого проекта. Я думаю, что в самое кратчайшее время все жители Донбасса увидят, что солдат встал над холмом Саур-Могилы. Как говорят в народе, как только солдат поднимется, тогда и военные действия закончатся», — сказал вице-премьер ДНР Владимир Антонов .

Николай Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.

«На мемориале работают наши специалисты и эксперты, лучшие реставраторы по тем технологиям, которые использовались при строительстве мемориала. Надо сказать, что технологии эти очень непростые, но всеми участниками этого процесса принято решение, что восстанавливать будем в полном объеме. В этом году мы планируем завершить все, что касается аллеи, исторических боковых пилонов. Добавится еще три пилона с левой стороны, на которых будет раскрываться подвиг Донбасса в военных действиях 2014–2022 годов», — подчеркнул заместитель председателя РВИО.

Полностью будет восстановлена и верхняя часть Мемориала, 36-метровая стела, фигура Солдата и Вечный огонь, при этом все захоронения будут сохранены. Помимо имен героев Великой Отечественной войны, на пилонах появятся и фамилии современных освободителей. На некоторых пилонах решили оставить следы недавних боевых действий, чтобы сохранить память об этих событиях и передать ее подрастающему поколению.

Частично завершить работы по восстановлению священного места планируют к сентябрю этого года, чтобы в день освобождения Донбасса праздник прошел на уже возрожденной легендарной высоте.

Напомним, Саур-Могила — курган в Шахтёрском районе Донецкой области. В годы Великой Отечественной войны он имел особое стратегическое и тактическое значение.

Летом 1943 года курган Саур-Могила навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.

Спустя 75 лет, во время ожесточенных боев между ополченцами и войсками украинской армии, Мемориальный комплекс был разрушен. Российское военно-историческое общество планирует восстановить это святое для многих поколений жителей Донбасса и России место к 31 августа. Именно в этот день в 1943 году советскими войсками была взята высота, а на кургане установлен Красный флаг.