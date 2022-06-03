Белорусский депутат: Импортозамещение в Союзном государстве даёт результат
Минск, 3 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Работа по импортозамещению в рамках Союзного государства России и Белоруссии уже даёт положительный результат в промышленных отраслях. Прирост в среднем по каждой отрасли белорусской экономики составляет более 10%. Об этом корреспондентуИА REGNUM 3 июня рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания БелоруссииАндрей Савиных.
Депутат выразил уверенность, что такая трансформация торговых потоков и структуры экономики позволит Белоруссии справиться с санкционным давлением Запада.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в этом году с посланием к белорусскому народу и парламенту, назвал импортозамещение основой выживания белорусских отраслей экономики в условиях западных санкций.