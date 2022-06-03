Минск, 3 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Работа по импортозамещению в рамках Союзного государства России и Белоруссии уже даёт положительный результат в промышленных отраслях. Прирост в среднем по каждой отрасли белорусской экономики составляет более 10%. Об этом корреспондентуИА REGNUM 3 июня рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания БелоруссииАндрей Савиных.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Сегодня правительство предпринимает системные меры и ведёт работу на практически круглосуточной основе. Выбраны три главных приоритета, которые, с нашей точки зрения, решат стоящие перед нами задачи. Прежде всего нам надо обеспечить бесперебойную работу субъектов хозяйствования. Второе — мы должны осуществить переориентацию экспортных потоков на другие рынки, в частности на Китай и Индию. Третье направление — это импортозамещение, главным элементом которого является создание единого рынка в рамках Союзного государства. Сегодня мы видим резкое увеличение визитов в нашу страну региональных делегаций из России, с которыми ведутся переговоры о новых проектах и о замещении продукции по всем направлениям хозяйственной деятельности» Андрей Савиных

Депутат выразил уверенность, что такая трансформация торговых потоков и структуры экономики позволит Белоруссии справиться с санкционным давлением Запада.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в этом году с посланием к белорусскому народу и парламенту, назвал импортозамещение основой выживания белорусских отраслей экономики в условиях западных санкций.