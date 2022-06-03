Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Американская актриса Эмбер Хёрд не способна выплатить экс-супругу Джонни Деппу $8,35 млн, назначенные решением суда. Об этом 3 июня сообщил портал StarHit.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

Известно, что в настоящий момент артистка не обладает подобной суммой, поскольку потеряла ряд ролей в крупных кинопроектах из-за судебных разбирательств. Отмечается, что Хёрд планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.

Напомним, что 1 июня 2022 года Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Хёрд. Присяжные признали актрису виновной в клевете на Деппа по делу о защите его чести и достоинства.

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