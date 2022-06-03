Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд не способна выплатить экс-супругу Джонни Деппу $8,35 млн, назначенные решением суда. Об этом 3 июня сообщил портал StarHit.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Известно, что в настоящий момент артистка не обладает подобной суммой, поскольку потеряла ряд ролей в крупных кинопроектах из-за судебных разбирательств. Отмечается, что Хёрд планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.

Напомним, что 1 июня 2022 года Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Хёрд. Присяжные признали актрису виновной в клевете на Деппа по делу о защите его чести и достоинства.