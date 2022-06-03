Минск, 3 июня 2022, 23:38 — REGNUM Успехи белорусской экономики в последнее время связаны с двумя факторами. Во-первых, белорусская продукция востребована, особенно в условиях кризиса. Во-вторых, те объёмы, которые Белоруссия потеряла в экспорте в недружественные страны, компенсируются за счёт более высоких цен на всех мировых рынках. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 3 июня высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
При этом он отметил, что 2022 год стал годом резкого увеличения санкций. Новые санкции в отношении Белоруссии носят беспрецедентный характер. Замысел Запада здесь состоит в том, чтобы нанести удар по уровню жизни белорусских граждан, вызвать их недовольство, социальную напряжённость через ослабление и, по сути, ограбление ключевых отраслей экономики. Первой на себя приняла удар авиационная отрасль, дальше последовали запреты на поставку калия и продуктов нефтепереработки. Основной удар приходится на промышленные отрасли, и уже через промышленность санкции влияют на сопутствующие секторы — на оптовую торговлю, на грузоперевозки. На строительство санкции влияют косвенно, через недостаток финансовых ресурсов. Влияние санкций затронуло напрямую порядка 20% экономики, а косвенно — санкции распространились на все отрасли хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз 3 июня ввёл новые санкции против белорусских компаний и физических лиц. В «чёрный список» попали главный экспортер калийный удобрений «Беларуськалий», Белорусская калийная компания (БКК), одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий страны «Нафтан», производитель общественного электротранспорта «Белкоммунмаш», табачная компания Inter Tobacco, гродненская табачная фабрика «Неман», логистический оператор «Белтаможсервис» и других. Под персональные санкции попал генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый.