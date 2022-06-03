Минск, 3 июня, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Успехи белорусской экономики в последнее время связаны с двумя факторами. Во-первых, белорусская продукция востребована, особенно в условиях кризиса. Во-вторых, те объёмы, которые Белоруссия потеряла в экспорте в недружественные страны, компенсируются за счёт более высоких цен на всех мировых рынках. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 3 июня высказал депутат Палаты представителей Национального собрания БелоруссииАндрей Савиных.

House.gov.by Андрей Савиных

«В 2021 году белорусская экономика показала уверенный рост — 2,3%. Мы, по сути, восстановили допандемийный уровень и даже превысили его почти на 2%. Благодаря высоким показателям экспорта, свыше 30%, мы смогли поддержать устойчивость и сбалансированность экономики, получили рекордное внешнеторговое сальдо. Предприятия в 2,5 раза увеличили прибыль и укрепили свой потенциал», — рассказал депутат.

При этом он отметил, что 2022 год стал годом резкого увеличения санкций. Новые санкции в отношении Белоруссии носят беспрецедентный характер. Замысел Запада здесь состоит в том, чтобы нанести удар по уровню жизни белорусских граждан, вызвать их недовольство, социальную напряжённость через ослабление и, по сути, ограбление ключевых отраслей экономики. Первой на себя приняла удар авиационная отрасль, дальше последовали запреты на поставку калия и продуктов нефтепереработки. Основной удар приходится на промышленные отрасли, и уже через промышленность санкции влияют на сопутствующие секторы — на оптовую торговлю, на грузоперевозки. На строительство санкции влияют косвенно, через недостаток финансовых ресурсов. Влияние санкций затронуло напрямую порядка 20% экономики, а косвенно — санкции распространились на все отрасли хозяйства.

«В итоге из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца этого года мы недополучили около 2% ВВП. И, к сожалению, негативное влияние нарастает. С июня европейский рынок будет закрыт для белорусской древесины, чёрных металлов, цемента, шин. Всего, по нашим подсчётам, санкционные ограничения оцениваются в $14 млрд. Однако можно с уверенностью сказать, что белорусская экономика способна адаптироваться даже к таким агрессивным действиям. У нас сохраняется положительное сальдо платёжного баланса. Экспорт в первом квартале увеличился на 5%, это почти $500 млн. Мы по-прежнему имеем рекордное положительное сальдо — $1 млрд за первый квартал этого года. Несмотря на сокращение поставок энергетических товаров и калия остальные отрасли нарастили экспорт более чем на 10%» Андрей Савиных

Как сообщалоИА REGNUM, Евросоюз 3 июня ввёл новые санкции против белорусских компаний и физических лиц. В «чёрный список» попали главный экспортер калийный удобрений «Беларуськалий», Белорусская калийная компания (БКК), одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий страны «Нафтан», производитель общественного электротранспорта «Белкоммунмаш», табачная компания Inter Tobacco, гродненская табачная фабрика «Неман», логистический оператор «Белтаможсервис» и других. Под персональные санкции попал генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый.