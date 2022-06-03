Москва, 3 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона конкурса «Лига лекторов», организованного Российским обществом «Знание». Из 5 тысяч участников до финала дошли лишь 100 человек. Среди них — победитель и наставник первого сезона проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Чешев и Юлия Дубинина.

ИА REGNUM Интернет

За звание лучшего лектора боролись педагоги, инженеры, спортсмены, врачи и все те, кто был готов доказать свою экспертность перед широкой аудиторией. Победитель и наставник первого сезона проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Чешев и Юлия Дубинина вошли в число 50 лучших участников конкурса «Лига лекторов» и стали обладателями почетного звания Лектор «Знания».

«Я выступал в номинации «Спорт и здоровый образ жизни», мотивировал людей заниматься спортом. В основном участвовали доценты, доктора наук и с ними было довольно тяжело соревноваться, но все получилось! Теперь буду мотивировать уже на более высоком уровне, реализовывать те возможности, которые общество «Знание» даёт победителям: поддержка в развитии просветительского контента, возможность выступать на лучших площадках страны и доступ к обучающей программе общества», — сказал Дмитрий Чешев.

«Этот конкурс магическим образом связан для меня с проектом «ТопБЛОГ». О нем я узнала, когда в 2021 году меня пригласили на финал «Лиги лекторов» именно как наставника проекта «ТопБЛОГ». Прямо в зале я зарегистрировалась на участие во втором сезоне. И, конечно, я счастлива стать победителем, ведь конкуренция была потрясающей! Но все возможно, если ты рассказываешь о деле, которым горишь по-настоящему. Как я сказала в финальной лекции: «Верьте в себя и делайте мир лучше». Этого же я хочу пожелать всем участникам третьего сезона конкурса», — отметила Юлия Дубинина.

Каждому победителю также вручили символ Лектора «Знания» — 2,5-килограммовый куб из редкой горной породы — шунгита. Выбор материала подчеркивает уникальность таланта финалистов конкурса и весомый вклад Лекторов «Знания» в просвещение общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ТопБЛОГ» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты делятся с участниками своим опытом ведения социальных сетей, развитием личных аккаунты и созданием интересного и яркого контента. Участники проекта выбирают один из треков, соответствующих их социальной сети, и выполняют конкретные задания, за выполнение которых ему начисляются лайки. Если участник будет пропускать обучение и отлынивать от уроков, то не сможет пройти в следующие этапы. Самые талантливые и прилежные доходят до финала. Победителям достаются рекламные контракты, сопровождение и участие в блог-туре по городам России. Экспертами проекта выступают востребованные российские блогеры-миллионники социальных сетей, а также профессионалы в области построения личного бренда, создания и продвижения контента.