Москва, 3 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Вопрос переговоров о возобновлении договора о ядерной программе Ирана обсудили 3 июня по телефону российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

В ходе переговоров, инициированных Тегераном, главы внешнеполитических ведомств затронули тему возобновления ядерной сделки в её первоначальном виде.

Разговор приурочен к открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Также Лавровым и Абдоллахианом обсуждался украинский вопрос в формате заинтересованного обмена мнениями.