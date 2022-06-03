Тобольский район, Тюменская область, 3 июня, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Жители Тобольского района Тюменской области должны быть обеспечены питьевой водой надлежащего качества по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Тобольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении. В итоге пробы воды, полученные после очистки в селе Абалак и посёлке Сибиряк, оказались с превышением допустимых санитарных норм по железу.

Прокуратура обратилась с иском к администрации Тобольского муниципального района о возложении обязанности организовать снабжение населения села и посёлка питьевой водой надлежащего качества. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объёме. Вердикт вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, качество воды не соответствует санитарным нормам и в Тюмени.