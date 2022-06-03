Кострома, 3 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил вопрос ускорения газификации региона с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщает правительство России.

Сергей Ситников и Александр Новак

В ходе совещания глава региона отметил, что к 1 июля область совместно с «Газпромом» подготовит к подписанию программу газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы. Предполагается, что за счёт нее область сможет «существенно» ускорить процесс строительства распределительных сетей.

Напомним, сейчас в области строится магистральный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит обеспечение «голубым топливом» 4 муниципалитетов — села Парфеньево, городов Нея, Мантурово и Шарьи. В Парфеньево газ «пришёл» 28 декабря 2020 года. Подключение Мантурово и Шарьи ожидается до конца 2022 года.

Сейчас голубое топливо доступно для жителей 311 из 3470 населённых пунктов, в том числе Кострома, Костромской район, Галич и Галичский район, Волгореченск, Нерехтский, Красносельский, Судиславский, Сусанинский и Буйский районы, село Парфеньево.