Москва, 3 июня 2022, 17:53 — REGNUM Партия «Единая Россия» совместно с «Боевым братством» передали школам Мариуполя более 10 тысяч учебников по всем предметам. Книги были собраны школами Новой Москвы. Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» помогли выгрузить учебники и распределить их. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Учебник русского языка
Учебник русского языка
Советский плакат, 1959 г.
«Московские школы шефствовали над школами в прифронтовых районах ДНР. Каждый год проходит акция по сбору школьных принадлежности для Донбасса и Сирии по сбору спортинвентаря, а также новогодних подарков, которые доставляет «Боевое братство». Образование в мариупольских школах будет идти по российским образовательным стандартам», — отметил Дмитрий Саблин.

Он также добавил, что в Мариуполе сейчас работает девять школ, где преподаются все предметы. С 2016 года в школах Москвы реализуется гуманитарный проект «Единой России» и «Боевого братства». Дети оказывают помощь ровесникам в зонах военных конфликтов, в частности, в ДНР, ЛНР, Сирии, а также помогали детям Нагорного Карабаха.

«Добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» помогли в разгрузке и сортировке учебников для школ Мариуполя, которые были привезены из Москвы. Сейчас особый упор мы делаем на помощь школам и детям Донбасса. В ближайшее время направим туда наших активистов из числа студентов и выпускников педагогических вузов, которые помогут в организации учебного процесса», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.