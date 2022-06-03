Москва, , 17:53 — REGNUM Партия «Единая Россия» совместно с «Боевым братством» передали школам Мариуполя более 10 тысяч учебников по всем предметам. Книги были собраны школами Новой Москвы. Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» помогли выгрузить учебники и распределить их. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Учебник русского языка Советский плакат, 1959 г.

«Московские школы шефствовали над школами в прифронтовых районах ДНР. Каждый год проходит акция по сбору школьных принадлежности для Донбасса и Сирии по сбору спортинвентаря, а также новогодних подарков, которые доставляет «Боевое братство». Образование в мариупольских школах будет идти по российским образовательным стандартам», — отметил Дмитрий Саблин.

Он также добавил, что в Мариуполе сейчас работает девять школ, где преподаются все предметы. С 2016 года в школах Москвы реализуется гуманитарный проект «Единой России» и «Боевого братства». Дети оказывают помощь ровесникам в зонах военных конфликтов, в частности, в ДНР, ЛНР, Сирии, а также помогали детям Нагорного Карабаха.