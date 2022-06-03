Лондон, , 17:53 — REGNUM 31-летний французский нападающий Александр Ляказетт покинул лондонский «Арсенал» на правах свободного агента. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба «канониров».

Александр Ляказетт Chensiyuan

Текущее соглашение французского нападающего с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Александр Ляказетт принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ляказетт выступал за «Арсенал» с 5 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 53 миллиона евро.