Москва, , 17:52 — REGNUM Сильный порывистый ветер повалил в Москве 17 деревьев, сообщает 3 июня Телеграм-канал столичного управления городского хозяйства.

Упавшее дерево Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«За 3 июня ветром повалено 17 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей», — указано в сообщении коммунальной службы.

В данный момент упавшие деревья распиливаются и вывозятся, а также демонтируются поврежденные непогодой конструкции.

Жителей города предупреждают о том, что угроза от порывистого ветра сохранится до конца 3 июня.

Напомним, в первой половине дня 3 июня Москву накрыли интенсивные осадки — выпало более 20% месячной нормы менее чем за час.

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