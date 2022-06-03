Москва, 3 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Сильный порывистый ветер повалил в Москве 17 деревьев, сообщает 3 июня Телеграм-канал столичного управления городского хозяйства.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Упавшее дерево

«За 3 июня ветром повалено 17 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей», — указано в сообщении коммунальной службы.

В данный момент упавшие деревья распиливаются и вывозятся, а также демонтируются поврежденные непогодой конструкции.

Жителей города предупреждают о том, что угроза от порывистого ветра сохранится до конца 3 июня.

Напомним, в первой половине дня 3 июня Москву накрыли интенсивные осадки — выпало более 20% месячной нормы менее чем за час.