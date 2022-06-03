Ярославль, , 17:52 — REGNUM Суд вынес приговор бывшему главному государственному инспектору межрегионального отдела строительного надзора Центрального управления Ростехнадзора. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Инспектор из Москвы проводил проверку строительства объекта в Ярославской области. В ходе проверки чиновник стал вымогать у субподрядчика взятку.

«Подсудимым были выявлены допущенные субподрядчиком нарушения обязательных требований проектной документации и технических регламентов, составлен акт и вынесено соответствующее предписание, а представитель субподрядчика — привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ. В марте 2018 года подсудимый, встретившись с представителем субподрядной организации в одном из ресторанов города Ярославля, ввел его в заблуждение относительно своих полномочий и возможности повлиять на принятие решения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов, и решение вопроса об избежании привлечения к административной ответственности», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Свои услуги чиновник из Москвы оценил в 2 миллиона рублей. Однако представитель строительной организации не стал «решать вопрос», а обратился в ФСБ. При передаче 1,2 млн рублей инспектор Ростехнадзора был задержан.

Правда, привлечь его за коррупцию не удалось, поскольку официально возможности повлиять на приёмку объекта и решение суда по административному делу у чиновника не было. Оценить же неофициальные рычаги воздействия невозможно. В итоге, как это нередко бывает, коррупционера осудили по статье «Покушение на мошенничество». Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде 4 лет лишения свободы.