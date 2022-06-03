Ярославль, 3 июня 2022, 17:52 — REGNUM Суд вынес приговор бывшему главному государственному инспектору межрегионального отдела строительного надзора Центрального управления Ростехнадзора. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.
Инспектор из Москвы проводил проверку строительства объекта в Ярославской области. В ходе проверки чиновник стал вымогать у субподрядчика взятку.
Свои услуги чиновник из Москвы оценил в 2 миллиона рублей. Однако представитель строительной организации не стал «решать вопрос», а обратился в ФСБ. При передаче 1,2 млн рублей инспектор Ростехнадзора был задержан.
Правда, привлечь его за коррупцию не удалось, поскольку официально возможности повлиять на приёмку объекта и решение суда по административному делу у чиновника не было. Оценить же неофициальные рычаги воздействия невозможно. В итоге, как это нередко бывает, коррупционера осудили по статье «Покушение на мошенничество». Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде 4 лет лишения свободы.