3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 18:16 — REGNUM Президент США Джо Байден запланировал в июне отправиться в Саудовскую Аравию, за счет восстановления отношений с которой он «надеется снизить цены на газ и изолировать Россию», сообщает The New York Times. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь об этом официально известно: президент США собирается умолять правительство Саудовской Аравии снизить цены на нефть», — пишет @news_and_memes.

«И это после того, как ЦРУ выяснило, что наследный принц Саудовской Аравии заказал убийство Хашогги…» — отмечает @JuPe_EU.

«Будет ли Байден исполнять танец с мечом, чтобы получить ошейник слуги Саудовской Аравии?» — интересуется @AlamoOnTheRise.

«Саудовская Аравия — это честная версия США. Ее тирания открыта. Ее олигархи и официальное правительство — одни и те же люди. Она не притворяется, что ее войны «гуманитарные». Когда она хочет убить журналиста, она не маскирует это под дело о шпионаже», — комментирует @DavidElkins24.

«Наконец-то США работают с хорошими парнями!» — восклицает @Marty_Shannon.

«Саудовская Аравия лучше США. Проверьте рейтинг уровня преступности. В Саудовской Аравии — это один из самых низких уровней преступности в мире», — рассказывает @zakaria1996m.

«Очень жаль, что ключевые источники энергии находятся в странах с такими репрессивными и неблагоприятными режимами. Эта наигранная дружба между США и Саудовской Аравией направлена только на снижение цен на бензин», — подчеркивает @EarthPlannr.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если саудовцы будут умны, они значительно снизят нам цену. В противном случае в ближайшем будущем большинство поймет, что экологичные автомобили лучше во всех отношениях. Особенно с финансовой точки зрения и для планеты», — уверен @Katie19 437 111.

«Россия плохая, а вот Саудовская Аравия хорошая. Потому что она делится нефтью», — пишет @Tikon2000.

«Количество массовых расстрелов (не количество жертв) в США с 2015 года больше, чем количество обезглавливаний людей в Саудовской Аравии с 2010 года», — сравнивает @drabdullah1_.

«Саудовцы не отвечали на звонки Байдена, поэтому теперь он лично отправился умолять их», — комментирует @abhawash.

Как сообщало ИА REGNUM, намереваясь сломить российскую экономику на фоне украинского конфликта, США повернулись к Ближнему Востоку, поскольку цены на нефть продолжают стремительно расти. Однако попытка американского лидера Джо Байдена заручиться поддержкой богатых нефтью стран провалилась, что подчеркивает недоверие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к Вашингтону.

Согласно последним данным, лидеры двух стран проигнорировали попытки Байдена провести переговоры. На телефонные звонки главы Белого дома не ответил как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, так и шейх ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

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