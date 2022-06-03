Вашингтон, 3 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Американский рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост) опубликовал новую пластинку под названием Twelve Carat Toothache. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 3 июня.

Скриншот YouTube Post Malone

«Альбом о биполярности, двойственности всего, что нас окружает. И я думаю, что это один из моих самых честных альбомов в карьере», — прокомментировал релиз артист. Стоит отметить, что в пластинку вошли 14 треков, а среди гостей числятся Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший), Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини), Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и многие другие.

Напомним, что предыдущий полноформатный проект от Post Malone вышел в 2019 году. С того момента рэпер выпускал исключительно отдельные синглы.