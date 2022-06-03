Рязань, 3 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Юноша 2007 года рождения погиб 3 июня на пруду «Родная Заводь» в микрорайоне Канищево Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Pixabay.com Скорая помощь

По предварительным данным, компания подростков отдыхала на берегу пруда. Приятели решили искупаться, заплыли далеко от берега, один из них начал тонуть. Сверстники пытались оказать ему помощь, но спасти не смогли.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.