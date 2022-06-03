Москва, , 17:41 — REGNUM В отношении 41 канадского гражданина Россия ввела запрет на въезд, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ. Решение принято в ответ на антироссийские персональные санкции от 8 мая.

МИД России © ИА REGNUM

Так, Россия закрыла на постоянной основе въезд для руководителей ряда организаций Канады, поддерживающих ультранационалистические силы на Украине. Также в стоп-лист попал ряд высших военных чиновников.

В частности, в российский стоп-лист включены члены Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев (организация, признанная в РФ нежелательной), Украинского кредитного союза, Карпатского кредитного союза, Совета украинских кредитных союзов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая канадские власти ввели санкции в отношении 40 российских граждан. Под санкции Канады попало руководство Минобороны РФ, российские военачальники и бизнесмены.

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