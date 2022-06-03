Тюмень, , 17:35 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве при продаже квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Мошенничество (сс) sajinka2

По версии следствия в августе 2020 года 45-летний обвиняемый заключил с покупательницей договор о продаже квартиры, находившейся в залоге у банка. Для погашения долга по ипотеке и завершения сделки он получил от женщины почти 1,5 млн рублей и перестал выходить на связь. Через несколько месяцев его задержали в Сочи. Банковский долг он не возместил, а похищенные деньги потратил на собственные нужды.

Продавец квартиры обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка отдала мошенникам 12 млн рублей, продав квартиру в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионерка отдала мошенникам 12 млн рублей, продав квартиру в Петербурге