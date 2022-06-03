Москва, 3 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Москва и Луганск подписали соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Об этом 3 июня сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Сегодня побывал в Луганске. По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка», — написал Собянин.

По его словам, в Луганске уже находятся порядка 1,5 тыс. специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники. На данный момент московские специалисты уже приступили к восстановлению школ, домов и коммунального хозяйства.