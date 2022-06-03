Тюмень, 3 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Тюменской области в 15 частных клиниках выявлены грубые нарушения при обращении с медицинскими отходами. Об этом сообщает пресс-служба межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Прокурорские проверки прошли в негосударственных медицинских учреждениях Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска.

В ходе проверки в учреждениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при сборе, обеззараживании, вывозе и учёте медицинских отходов, проведении инструктажа лиц, допущенных к обращению с ними. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане на свалке биологических отходов выявили вопиющие нарушения.