Москва, 3 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Резко снизить процентную ставку по микрозаймам в России будет не просто. Об этом 3 июня заявил руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Ранее бывший глава Центрального банка (ЦБ) Сергей Дубинин отметил, что максимальную годовую процентную ставку по микрозаймам необходимо снизить в 15 раз — до 25% годовых. По его мнению, займы под 365% годовых являются грабежом населения.

«Действительно ставка сейчас находится на уровне 1% в день. Но что могут сделать МФО, чтобы ее уменьшить? Самый большой расход — это невозвраты, которые списывают или при продаже этих долгов или при невозможности взыскания, при получении соответствующих актов от приставов. Второй основной расход — это реклама», — прокомментировал предложение экс-главы ЦБ Лашко.

Эксперт отметил, что снизить количество невозвратных займов непросто. К тому же государство встает на сторону не кредиторов, а клиентов с просрочкой. Как следствие, на фоне роста рисков и расходов снизить процентную ставку по микрозаймам будет непросто.

«Получается, что снизить с 365% до 25% просто нереально, по сути, это предложение перейти в серую зону всему микрофинансовому рынку. Это будет некая платформа- кредитования. На одну сторону перейдут все клиенты, а с другой будет кредитор — физлицо, который якобы «инвестирует», размещая свои свободные денежные средства. Получится сегмент, который не поднадзорен ЦБ, антиколлекторскому закону и выходит из рамок ФЗ «О потребительском займе». Ни к чему хорошему это не приведет», — считает Лашко.