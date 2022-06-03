Москва, , 17:16 — REGNUM Пост гендиректора группы компаний «Яндекса» решил покинуть Аркадий Волож, сообщили 3 июня в пресс-службе компании.

Аркадий Волож Семён Кац

Также он покидает совет директоров компании и руководящие должности в международных дочерних структурах «Яндекса». Решение принято на фоне введения ЕС персональных санкций против Воложа.

«Ни Yandex N. V., ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании», — сообщили в компании.

Отмечается, что Воложу принадлежит 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N. V.

Таким образом, бизнесмен не является контролирующим акционером компании. Персональные санкции в отношении Воложа не распространяются ни на Yandex N. V., ни на ее дочерние компании.

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