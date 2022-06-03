Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Фестиваль цветов, дефиле духовых оркестров, петровский бал и многие другие праздничные мероприятия подготовили учреждения культуры и власти Санкт-Петербурга в рамках широкого празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, передаёт 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Поль Деларош, 1838 г. Петр I

В ближайший четверг, 9 июня, в Санкт-Петербурге будут широко отмечать важную для России дату — 350-летие со дня рождения основателя города, императора Петра Великого. Памятные мероприятия, посвященные юбилею, начались в городе на Неве еще в январе. Однако именно летом запланированы основные торжественные и тематические события. По словам председателя комитета по культуре Петербурга Федора Болтина, совсем скоро праздничное оформление ко Дню города, который отмечался 27 мая, поменяют на новое. На центральных магистралях города появятся украшения, посвященные 350-летию Петра I.

«Помимо федерального плана [празднования юбилея], в который вошло порядка 20 мероприятий в Санкт-Петербурге, правительством города разработан свой план, в который вошли порядка 200 событий», — уточнил чиновник.

В день рождения Петра I, 9 июня, состоится торжественное возложение цветов к могиле императора. Губернатор Александр Беглов посетит царскую усыпальницу в Петропавловской крепости. После чего в центре города пройдут крупные городские мероприятия.

Так, на площади Островского с 9 по 11 июня пройдет Фестиваль цветов. Свои работы представят лучшие флористы из Петербурга, Москвы, Самары и других городов России, а также стран СНГ. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка арт-объектов: 9 июня перед Александринским театром, а 10–11 июня — у Российской Национальной библиотеки.

«В этом году не будет парада цветов. Мы делаем шесть подвижных платформ: «Петровскую Ассамблею», «Петергоф», «Полтавскую викторию», «Петропавловскую крепость», «Адмиралтейство», «Летний сад», которые будут двигаться от площади Островского к (Александринскому) театру, где и будет выставка. А также шесть ретроавтомобилей, украшенных цветами», — рассказал художественный руководитель фестиваля Владимир Бермяков.

Добавим, что 9 июня с 15:00 до 18:00 мск на площади, в рамках Фестиваля, также состоится концертная программа. Перед зрителями выступят оперные певцы и музыканты.

А в 20:00 мск в этот день на площади Островского состоится «Петровский бал в летнюю ночь». Это театрализованный пролог, посвященный великим деяниям императора. Зрителям напомнят о ратных, градостроительных и культурных преобразованиях Петра Великого. В сценическом пространстве с помощью современных мультимедийных технологий будет воплощен образ огромного корабля, несущегося сквозь время.

«Будем вальсировать, слушать прекрасную музыку популярных исполнительней под открытым небом», — рассказал Болтин.

Отметим, в афише концерта заявлены народная артистка России Лариса Долина, хор и оркестр государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга, Эстрадно-симфонический оркестр имени А. С. Бадхена и другие.

А уже 10–11 июня 2022 года в рамках празднования 350-летия Петра Великого в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится фестиваль «Град Петров». Силами участников историко-реконструкторских объединений Петербурга будет воссоздана атмосфера петровского Петербурга.

В воскресенье, 12 июня — в День России, праздничные мероприятия продолжит Дефиле духовых оркестров. Более 450 музыкантов соберутся в Петропавловской крепости, напоминая об одной из красивых традиций, которую заложил Петр Великий.

«В Фестивале примут участие оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, а также Ансамбль пограничной службы Республики Беларусь», — уточнил режиссер, заслуженный работник культуры РФ Валерий Ткаченко.

Кроме того, петербургские музеи, театры и пространства подготовили многочисленные выставки, экспозиции и театральные постановки, посвященные празднованию юбилея Петра I.