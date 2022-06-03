Приштина, , 17:22 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 2 июня провела встречу с комиссаром по правам человека в Совете Европы Дуней Миятович.

Митинг за избирательные права женщин. Петроград. 1917

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили защиту прав человека, борьбу с семейным насилием и продвижение прав женщин и представителей нетитульных национальностей. В частности, Османи сообщила об институциональных шагах по увеличению вовлеченности женщин в экономику.

Напомним, Косово 11 июня подало заявку на вступление в Совет Европы.

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