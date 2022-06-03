Москва, , 17:13 — REGNUM Руководство Российского Государственного Социального Университета (РГСУ) выдало на имя дочери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе военной операции против украинских нацистов, сертификат на внеконкурсное бесплатное обучение.

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов Admobninsk.ru

Об этом 3 июня сообщила пресс-служба РГСУ.

Сертификат выдан в рамках инициативы вуза по поддержке семей российских военнослужащих, погибших в боях с неонацистами на Украине.

«Владельцем сертификата стала Теймия Нурмагомедовна Гаджимагомедова, дочь Героя Российской Федерации Нурмагомеда Энгельсовича Гаджимагомедова, погибшего в феврале 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Образовательный сертификат был вручен отцу погибшего героя, Энгельсу Магомедовичу Гаджимагомедову«, — сообщает пресс-служба университета.

«Уверен, что наша образовательная инициатива поможет сохранить светлую память о воинах, отдавших свои жизни за независимость и процветание России, благополучие наших детей и внуков», — заявил в ходе церемонии вручения сертификата и. о. ректора РГСУ Андрей Хазин.

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