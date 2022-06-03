Неаполь, Италия, 3 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 23-летний центрфорвард итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен может перейти в мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Руководство клуба видит в футболисте замену нападающему Роберту Левандовскому, который в ближайшее время может покинуть клуб.

Liondartois Виктор Осимхен

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Виктор Осимхен принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативным передачами. Также нигериец получил пять желтых и одну красную карточки.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года после перехода из «Лилля» за 75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.