Псков, , 17:16 — REGNUM За два месяца с момента установления в Псковской области пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 28 лесных пожаров. Это почти половина от общего количества по Северо-Западу, сообщил 3 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что главной причиной таких пожаров является бездумный пал травы.

«Поджигая сухую траву, люди зачастую не могут контролировать этот процесс, и огонь стремительно распространяется по территориям и перекидывается на земли лесного фонда. С апреля было зафиксировано 317 таких возгораний на землях, примыкающих к лесному фонду», — написал губернатор в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что с 8 июня штрафы за такие действия в России будут увеличены.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе за пал травы (ст.8.32 КоАП РФ) повысится с 3-4 тыс. рублей до 30-60 тыс. рублей. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности и в иных местах (ст. 20.4 КоАП РФ): возрастет с 3-5 тыс. рублей до 15-50 тыс. рублей.

«Берегите нашу природу и свой семейный бюджет!», — добавил Ведерников.

Отметим, пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны последний раз сообщала о ликвидации лесного пожара в Псковской области 30 мая.