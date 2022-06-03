Псков, 3 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. За два месяца с момента установления в Псковской области пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 28 лесных пожаров. Это почти половина от общего количества по Северо-Западу, сообщил 3 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Он отметил, что главной причиной таких пожаров является бездумный пал травы.

«Поджигая сухую траву, люди зачастую не могут контролировать этот процесс, и огонь стремительно распространяется по территориям и перекидывается на земли лесного фонда. С апреля было зафиксировано 317 таких возгораний на землях, примыкающих к лесному фонду», — написал губернатор в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что с 8 июня штрафы за такие действия в России будут увеличены.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе за пал травы (ст.8.32 КоАП РФ) повысится с 3-4 тыс. рублей до 30-60 тыс. рублей. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности и в иных местах (ст. 20.4 КоАП РФ): возрастет с 3-5 тыс. рублей до 15-50 тыс. рублей.

«Берегите нашу природу и свой семейный бюджет!», — добавил Ведерников.

Отметим, пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны последний раз сообщала о ликвидации лесного пожара в Псковской области 30 мая.