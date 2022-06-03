Липецк, , 17:06 — REGNUM В Липецке заключен под стражу 27-летний бывший водитель охранного предприятия, который подозревается в избиении мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, ночью 31 мая приехали по сигналу о конфликте в общественной бане на улице Доватора. Во время беседы водитель ЧОП «Святогор» нанес 32-летнему жителю областного центра несколько ударов по лицу и телу резиновой палкой, после чего тот был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемого на два месяца заключили под стражу, вину он не признал. Его также уволили из охранного предприятия.