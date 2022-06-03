Кострома, , 17:32 — REGNUM За три года Костромская область опустилась с 10 на 38 место в рейтинге по Индексу административного давления на бизнес. Об этом со ссылкой на данные, представленные пресс-службой федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам 2018 года область входила в тридцатку регионов России, где для бизнеса созданы наиболее комфортные условия в плане контрольно-надзорной деятельности. Затем регион занял 31 и 38 место по итогам 2021 года. По словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Глебова, наиболее серьёзно на положение в рейтинге влияло поведение трёх ведомств — Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роструда. Омбудсмен не считает 38 место провалом для региона и надеется, что в текущем году области удастся укрепить позиции в рейтинге.

«Наиболее сильно на положение Костромской области в рейтинге влияли действия трёх федеральных ведомств: Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роструда. Так, в 2019 году Роструд показал практически нулевое давление на бизнес, а в 2020 был худшим по России. В этом же году Россельхознадзор показал индекс 6,6, в то время как среднероссийский показатель составил 4. Я считаю, что 38 место Костромской области — это достаточно высокий уровень. Стабильность это лучше, чем резкие скачки с 45 на 1 место (такие результаты в рейтинге 2022 года показала Смоленская область — прим. ИА REGNUM). В целом у нас есть взаимопонимание со всеми контрольно-надзорными органами. Наш аппарат, администрация и общественные объединения регулярно устраивают видеоконференции, задают им вопросы. Эта работа поставлена на рельсы, её нельзя назвать формальной и разовой. Думаю, в следующем году совместные усилия дадут хорошие плоды, мы повысим позиции в рейтинге», — рассказал корреспонденту информационного агентства омбудсмен.

В целом в области наблюдается тенденция роста доли предупреждений и профилактических мероприятий. Соседняя Ярославская область так же не вошла в список лучших регионов для бизнеса, при том, что два последних года занимала 23 и 15 места.

Читайте ранее в этом сюжете: Административное давление на ярославский бизнес выросло в прошлом году