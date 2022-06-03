Костромская область потеряла позиции в рейтинге Индекса давления на бизнес
Кострома, 3 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. За три года Костромская область опустилась с 10 на 38 место в рейтинге по Индексу административного давления на бизнес. Об этом со ссылкой на данные, представленные пресс-службой федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам 2018 года область входила в тридцатку регионов России, где для бизнеса созданы наиболее комфортные условия в плане контрольно-надзорной деятельности. Затем регион занял 31 и 38 место по итогам 2021 года. По словам регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Глебова, наиболее серьёзно на положение в рейтинге влияло поведение трёх ведомств — Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роструда. Омбудсмен не считает 38 место провалом для региона и надеется, что в текущем году области удастся укрепить позиции в рейтинге.
В целом в области наблюдается тенденция роста доли предупреждений и профилактических мероприятий. Соседняя Ярославская область так же не вошла в список лучших регионов для бизнеса, при том, что два последних года занимала 23 и 15 места.
Справка: индекс составляют эксперты московского института экономики роста имени Столыпина, его показатели входят в ежегодный отчёт бизнес-омбудсмена Борис Титова президенту России. В общий доступ выкладывается лишь 30 лучших регионов.