Приштина, , 17:09 — REGNUM Глава парламентской группы Демократической партии Косово Абелярд Тахири 2 июня на своей странице в социальной сети обвинил правительство Альбина Курти в растрате €1,1 млн.

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

В растрате политик обвинил главу МИД Косово Донику Гервалу-Шварц и министра регионального развития Фикрима Дамку. Якобы они незаконно перевели средства на счет некоего НГО.

Политик не привел доказательств совершения аферы, обвинение было высказано во второй раз. Ранее, 1 июня, Гервала-Шварц заявила, что не взяла из казны цента. Напомним, в Косово официальной валютой является евро.

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