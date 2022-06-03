Киев, 3 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников предложил Североатлантическому альянсу признать Украину членом НАТО де-факто, включив ее в новую стратегию блока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом украинский министр заявил 3 июня на форуме в Братиславе.

«Во время саммита НАТО в Мадриде… примут стратегию на следующие 10 лет. И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии.

Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов», — заявил Резников.

Напомним, на саммит НАТО в Мадриде приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада Украины внесла изменения в конституцию страны, закрепив в ней желание Киева вступить в Евросоюз и НАТО.