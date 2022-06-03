Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Американская сеть магазинов Walmart планирует в течении двух лет открыть четыре новых центра для сортировки и отправки товаров, что создаст четыре тысячи новых рабочих мест, сообщает 3 июня Reuters.

Магазин Walmart в США (сс) Walmart Corporate

Предполагается, что новые центры помогут улучшить доставку и облегчат работу сотрудников, что поможет компании оставаться конкурентноспособной на фоне того, как США столкнулись с логистическими проблемами и высокой инфляцией. Американские компании в настоящее время пытаются найти и удержать работников в условиях тесного рынка труда.

Помимо этого крупнейшая розничная компания в США создаст программы обучения и подготовки для всех своих сотрудников на международном рынке. В США подобные программы работают с 2016 года.

Ожидается, что после строительства новых центров служба доставки Walmart сможет охватывать до 95% населения в некоторых американских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок.

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