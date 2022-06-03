3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты украинского парламента могут облегчить себе выезд за границу во время специальной военной операции.

Мирослава Романенко, , 17:13 — REGNUM Депутаты украинского парламента могут облегчить себе выезд за границу во время специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Крысы бегут с тонущего корабля Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас военнообязанные депутаты украинской Рады могут пересекать границу по командировочному удостоверению, подписанному председателем украинского парламента, или же по общим правилам выезда (наличие троих детей, возраст старше 60 лет и иные обстоятельства). В соответствии с новым законопроектом, зарегистрированным 17 мая, предлагается убрать данную норму и запретить требовать у украинских парламентариев с дипломатическим паспортом для выезда за границу предъявления дополнительных документов.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Крыски собрались драпать?» — иронизирует Юрий.

«Одно утешает, если эти крысы все сбегут, то наконец-то перестанут принимать дебильные законы», — отметил ZS.

«У всех украинских депутатов появились срочные дела за границей», — шутит Игорь.

«Скорее [законопроект внесен для того, чтоб в случае], если наступление России будет углубляться… быстро слинять по упрощённой схеме», — написал StalinWar.

«Я думал, они уже все свинтили», — отреагировал Роман М.

«Бегут крысы с корабля, как всегда, — простому народу отдуваться…» — добавила Светлана С.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

«Все для народа», — с сарказмом добавил Rivage.

«Всё как всегда…» — отметила Елена.

«Ну как же, депутатов беречь надо. Сколько они еще смогут наворотить!» — с юмором пишет Валентина.

«Да пусть едут, дышать легче будет. Собрать бы их всех на какой-нибудь «Титаник» и отправить в США», — прокомментировала новость Галина.

«Сейчас у них самый «сенокос», а то бы они уже уехали. Теперь у них есть возможность работать до последнего украинца, а уж надо будет — быстренько уедут», — добавил Igor M.

«Так слуги же ж народа», — смеется Татьяна К.

«Довели державу до краху, а тепер можна і валити (довели государство до краха, а теперь можно и валить — М. Р.)», — написала Nataliya U.

«Кто-нибудь доведите эту информацию до вояк ВСУ и прочих, кто с ними!» — подытожила Svet_lana.

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Напомним, ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тысяч долларов США.