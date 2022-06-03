Красногорск, 3 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. С начала 2022 года более 900 многодетных семей были обеспечены земельными участками в Подмосковье. Об этом 3 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixabay.com Земельный участок

Всего с начала действия закона о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям участки получили более 31 тыс. семей. При этом на территории региона эту меру поддержки необходимо предоставить еще 22 747 семьям, отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

«За пять месяцев в Подмосковье обеспечено бесплатными земельными участками более 900 семей с тремя и более детьми в 41 городском округе. За более чем 10 лет, с момента вступления в силу закона, землю получили более 31 тыс. многодетных», — сказала Кротова.