Владимир, 3 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области пресечена деятельность экстремистской ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Владимирской области.

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Три выходца из республик Центрально-Азиатского региона разделяли идеологию запрещенной организации. Их лидер в телеграм-канале размещал материалы, которые «формировали у посетителей идеологию терроризма, убеждали в ее привлекательности и в допустимости осуществления террористической деятельности».

В отношении организатора ячейки возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и заключили его под стражу. Других участников выдворили из РФ и запретили въезд в страну.