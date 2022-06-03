Тирана, , 16:53 — REGNUM На КПП Вермица на границе Косово и Албании 1 июня в 19:20 по местному времени был задержан Land Rover с албанскими номерами. За рулем сидел гражданин Албании 1999 года рождения.

Кража

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе прохождения осмотра косовские полицейские и сотрудники европейского пограничного агентства ЕС FRONTEX установили, что автомобиль был украден в Албании в 2019 году.

О случае уведомили прокурора, было инициировано уголовное дело. Автомобиль был конфискован.

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