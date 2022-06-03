Тегеран, , 16:50 — REGNUM Мгновенный ответ пообещал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в случае антииранских шагов со стороны США и европейских стран. Об этом 3 июня сообщает агентство Tasnim.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

По его словам, любые политические шаги от США, а также Великобритании, Германии и Франции внутри Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «получат соразмерный, эффективный и мгновенный ответ от Ирана».

Он добавил, что визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Израиль перед заседанием Совета управляющих агентства противоречит принципу беспристрастности и профессионализма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил главу МАГАТЭ, что Израиль готов воспользоваться своим «правом на самооборону», чтобы остановить ядерную программу Ирана.

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