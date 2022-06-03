Москва, 3 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», клуб выкупил опорного полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру за 6,4 миллиона евро.

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При этом трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. По информации источника, Перейра согласовал со «Спартаком» четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс Перейра, выступая за «Спартак» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.