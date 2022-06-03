Волгоград, , 16:52 — REGNUM Решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19, принял 3 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Вопрос обсудили на заседании оперативного штаба. Соответствующие изменения внесены в Постановление № 179 и опубликованы. Несмотря на отмену масочного режима и с целью контроля эпидемиологической ситуации, власти сохранят высокий уровень тестирования жителей на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим был введён в регионе в 2020 году.