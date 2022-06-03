Москва, 3 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Якутии осуществить эксперимент по борьбе с лесными пожарами методом создания искусственных дождей.

Алексей Яковлев Дождь

Поручение главы государства опубликовано 3 июня на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», — указано в тексте поручения президента России.

Ответственными за его выполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.